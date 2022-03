Even afleiding voor vrouwen uit Oekraïne in Helmond

Drie extra opvangloca­ties in Helmond voor Oekraïense vluchtelin­gen; voormalig Knippen­berg­col­le­ge pas in april klaar

HELMOND - In Helmond worden nog drie plekken gereed gemaakt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. In gebouwen aan de Torenstraat, Margrietlaan en Mierloseweg kunnen in totaal 120 mensen terecht.

18 maart