Expert haalt na vijf jaar zijn gelijk: ‘Bouwen in de weilanden is keihard nodig’

Recensie Nieuwe voorstel­ling Artemis in Helmond: heerlijk absurd feest van de verbeel­ding

DEN BOSCH/HELMOND - Zekerheden gaan onderuit in ‘Anders is een hele normale Zweedse voornaam’ (6+) van het Bossche Theater Artemis en mimetheatergroep Bambie. De werkelijkheid gaat op zijn kop in een weergaloze voorstelling die op Tweede Paasdag te zien is in het Speelhuis in Helmond.

