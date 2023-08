Explosieve toename gedumpte cilinders lachgas: Eindhoven betaalt veel voor opruimen, Helmond gooit ze gewoon weg

Grootmees­ters van het genre en beschimmel­de dubplaten brengen Reggae Sundance in beweging

EINDHOVEN - Bijna dertig jaar later klonken de misschien wel beste opnames van The Revolutionary Dub Warriors zaterdag op Reggae Sundance voor de allereerste keer over een festivalweide. Als eerbetoon aan de overleden gitarist werden de beschimmelde platen onlangs compleet opgepoetst. Het vormde een van de hoogtepunten van het festival, waar grootheden bewezen dat goede reggae geen houdbaarheidsdatum heeft.