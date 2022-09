Fans van Helmond Sport kunnen weer ‘aan de bierkar gaan hangen’ tijdens thuiswedstrijden, burgemeester schrapt zware maatregel

Kijkje bij de crisisop­vang voor vluchtelin­gen

BEEK EN DONK - Buurtbewoners en raadsleden kunnen woensdag 14 september tussen 16.30 en 17.30 uur een kijkje nemen in Muziekcentrum ‘t Anker in Beek en Donk, waar later die dag maximaal 115 vluchtelingen worden opgevangen.

