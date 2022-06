Feest bij Phileutonia, daar mag op gedronken worden

Uit De Oude DoosVolgende week mogen ze weer, de muzikanten van Phileutonia. Ze treden dan op in Theater Speelhuis. Het wordt een feestje, na de stilte door corona. In 1970 vierde Phileutonia ook een feestje, zoals op de foto is te zien.

De harmonie bestond toen 120 jaar. Dozen met wijn van Van Eyck staan klaar, er is Martini en Amstel-bier. Het feestje werd waarschijnlijk ook gehouden in de Amstel-fabriek in Helmond. Wie herkent iemand op deze foto of was er zelf bij. Laat het ons weten.

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de beelden. Weet u meer over deze foto? Meld het via helmond@ed.nl. Vermeld bij onderwerp: Foto Jozef van den Broek.

Lees onder de foto over de Kersenronde van 1967

Volledig scherm Trainingsjas-reclame bij Kersenronde in Mierlo, 1967. © Jozef van den Broek

HOESTEND EN PROESTEND BEKLOM JAN SERPENTI HET PODIUM BIJ 12E KERSENRONDE

Johnny Brouwer leek af te stevenen op de overwinning. Maar twintig meter voor de meet viel hij stil, waarschijnlijk door een te groot verzet. Jan Serpenti, net hersteld van een longontsteking, drukte zijn voorwiel vervolgens als eerste over de streep.

Wielerdorp Mierlo beleefde op 24 juni 1967 de twaalfde editie van de Kersenronde. Daar maakte Jozef van den Broek bovenstaande foto. Rondom de jurywagen is volop bedrijvigheid, een vader met zoon (of is het een opa met kleinzoon) poseren.

Bedrijf Caspar de Haan

Helaas kwam er geen informatie binnen over dit duo. De opvallende opdruk Caspar de Haan verwijst waarschijnlijk naar het onderhoud- en renovatiebedrijf dat nog steeds bestaat, met vestigingen in o.a. Eindhoven en Deurne.

Wielerclub De Kersenlanders had een nieuw parcours uitgezet, 'door Rijkswaterstaat gedwongen’ meldde het Helmonds Dagblad. ‘Met grote lussen door de bossen langs de E3 (A67) en door het gehucht Lungendonk'.

'Het ging verdraaid hard’

De beslissende ontsnapping vond plaats op een van de stukken ‘waar het verdraaid hard ging’, tussen Someren-Heide en Someren. Vijf renners gingen ervandoor en wisten een gat te slaan van anderhalve minuut. Na 182 kilometer fietsen kon Serpenti de handen in de lucht gooien.

‘Hoestend en proestend beklom hij het erepodium in Mierlo's Markstraat, met naast hem een teleurgestelde en volledig leeggereden Johnny Brouwer', aldus de krant. Nummer drie was Jan Spetgens uit Someren.

Rini Wagtmans

Op de uitslagenlijst enkele opvallende namen. Zo eindigt Rini Wagtmans als achtste. De Sint-Willebrorder wordt een jaar later prof, wint in zijn loopbaan drie Touretappes, rijdt één dag in het geel en behaalt twee ritzeges in de Vuelta.

Jan Gisbers komt in de Kersenronde van 1967 als vijftiende over de streep. De Eindhovenaar maakt later naam als ploegleider.