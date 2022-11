Feestje voor start bouw patiowoningen op Suytkade

MET VIDEO Slachtof­fer (59) van uitslaande woning­brand in Helmond nog in kritieke toestand in het ziekenhuis

HELMOND - In Helmond is zondagavond een woning in brand gevlogen. De brandweer heeft de 59-jarige bewoner uit het huis gehaald. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het slachtoffer eerst gereanimeerd en daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

31 oktober