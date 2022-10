Fietsster (34) die vrouw aanreed en zwaargewond achterliet in Helmond meldt zich bij de politie

Gratis ontbijt op de Markt in Helmond: ‘Voornaams­te doel om met anderen in contact te komen’

HELMOND - In een tijd dat mensen het moeilijk hebben, omdat ze zich eenzaam voelen of in problemen door de hoge kosten voor levensonderhoud, heeft een gratis ontbijt op de Markt in Helmond zekere aantrekkingskracht. ,,Maar we kwamen om te verbinden en dat is gelukt.”

