Fietsster die vrouw aanreed en zwaargewond achterliet in Helmond meldt zich bij de politie

Amerikaan­se rivier­kreeft gespot in Helmond: ‘Het is nog geen plaag, maar dat kan het wel worden’

HELMOND - Net als in veel andere plaatsen in Nederland zijn er in Helmond Amerikaanse rivierkreeften aangetroffen. Er is nog geen sprake van een plaag, maar zorgen zijn er wel over de aanwezigheid van de dieren. ,,Ze eten écht alles.”

20 september