Flinke hoeveelheid drugs gevonden bij autocontrole in Helmond, drie inzittenden aangehouden

Er ligt bijna een coalitie-ak­koord in Helmond, van formateur wordt daarom afscheid genomen

HELMOND - In Helmond is de laatste fase van de formatie aangebroken, meldt Thomas Tuerlings van verkiezingswinnaar GroenLinks. Nu er op hoofdlijnen een akkoord ligt, is er inmiddels afscheid genomen van formateur Jan van Leijenhorst.

19 mei