Frans (51) stapte uit het leven, zijn zussen Henny en Yvonne eren hem in stadspark De Warande

In het stadspark van Helmond breekt de zon door. En bij de zussen Henny (51) en Yvonne (49) is er de glimlach als het gaat over hun grote broer Frans. Ze groeiden op in Son en Breugel. ,,Hij had altijd overal een mening over, echt praat voor tien”, weet Yvonne nog al te goed. ,,We vierden samen vakantie, gingen samen op stap naar festivals. Hij had alles prima voor elkaar. Een goede baan als docent en een huis waar wij als zussen nog weleens jaloers op waren. Maar ondertussen sluimerde er wel iets op de achtergrond.”