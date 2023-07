Frans van Grunsven na 40 jaar geen vertegenwoordiger meer van huurders: ‘Geldrop loopt jaren achter’

KORT NIEUWS Herstelpro­ject hoogveen in De Peel na twee jaar klaar, tijd voor een feestelij­ke opening

DEURNE - Grondwaterbeheer in de beekdalen is een koud kunstje, vergeleken met het hoge veen zoals in de Deurnesche Peel. Maar na ruim twee jaar is Waterschap Aa en Maas klaar.