Frustraties over grond in buitengebied van Stiphout: ‘Eerst mocht er niets, nu kan alles’

Het Drakenboot­fes­ti­val in Helmond is terug van weggeweest: ‘mis de boot niet’

HELMOND - Twee lange coronajaren was er niets te doen, nu puilt de agenda uit met uitstapjes. Het Drakenbootfestival in Helmond staat ook weer op de kalender. Het is 3, 4 en 5 juni op zijn vertrouwde stek bij het kanaal en het Geukerspark, midden in het centrum.

26 april