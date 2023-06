Fundaparel: miljoenenvilla met ingebouwde frietpan

Zeilberg wil meer woningen, maar misschien biedt asielop­vang daar juist kans voor

DEURNE - De actuele discussie over asielopvang in Zeilberg wordt aangegrepen om te pleiten voor meer woningen daar. Dat doet politieke partij Onafhankelijke Groep Deurne evenals - al langer - verenigingen en maatschappelijke instellingen uit het dorp zelf. Een enkeling ziet asielopvang zelfs als een kans om daar later te kunnen bouwen.