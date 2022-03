Fusie van fysio’s, praktijk maakt plaats voor vijftig appartementen met uitzicht op Hortensiapark

HELMOND - Fysiotherapie Ruyssenaars/Van den Broek bij winkelcentrum Straakven in Helmond was bezig met nieuwbouw. Tot het telefoontje kwam van De Fysioclub. Nu gaan beide praktijken fuseren en komt er op de locatie aan de Van Meelstraat een appartementencomplex.

,,We gaan de krachten bundelen, vullen elkaar met onze expertises heel goed aan", zegt Mark Ruyssenaars over de fusie. Januari 2023 verhuist hij met zijn compagnon Jorg van den Broek en alle andere medewerkers naar het stadion van Helmond Sport waar De Fysioclub van Mark van den Ingh en Kees Jeurissen al is gevestigd.

Quote In 2024 gaan we naar een grotere ruimte in het nieuwe stadion Mark Ruyssenaars, Fysiotherapie Ruyssenaars/Van den Broek

Ruyssenaars: ,,Het zal even wat passen en meten worden met onze veertien mensen erbij. Het jaar erop gaan we over naar een grotere ruimte in het nieuwe stadion op de campus.” De fusiepraktijk gaat verder onder de naam De Fysioclub.

Een puzzel die past

Ze waren naar eigen zeggen helemaal niet bezig met een mogelijke fusie. Het is een puzzel die mooi in elkaar past, zo omschrijft Ruyssenaars het. ,,Onze prakrijkruimte is in 1976 door mijn vader gebouwd. Wij hebben die in 1999 overgenomen en meerdere keren opgeknapt. In het eerste plan voor herontwikkeling van deze locatie zouden we in een nieuw gebouw komen met daarbij appartementen.”

Op dat moment namen Van den Ingh en Jeurissen contact met hen op. Of ze iets voelden voor een fusie? ,,Ineens komt er dan zoiets op je pad. We hebben veel gesprekken gevoerd, onze visies naast elkaar gelegd. Met als conclusie dat het zinvol en beter is om samen verder te gaan.”

De cliënten zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de toekomstige fusie en verhuizing, zo'n driehonderd meter verderop.

Quote Ik vind dat zo bizar mooi, krijg er weer kippenvel van Mark Ruyssenaars, Over de naam Ruyshoff van nieuw appartementencomplex

Het nieuwbouwplan moest dus worden aangepast, daar de praktijk er geen deel meer van uitmaakt. Peelstaete Vastgoed gaat nu op de plek een complex met vijftig appartementen ontwikkelen voor senioren. Op de plek tussen Van Meelstraat en Wethouder Van Wellaan in Helmond, uitkijkend over het Hortensiapark. Hoe dat gebouw er precies uit komt te zien, daarover wordt binnenkort meer duidelijk.

Een ode

Al wel bekend is de naam van dit complex: Ruyshoff. Een ode aan de ouders van Mark Ruyssenaars die op deze plek begonnen en van alle plannen nauw op de hoogte worden gehouden. ,,Ik vind dat zo bizar mooi, krijg er weer kippenvel van. De ontwikkelaar kwam met het voorstel om het gebouw naar hen te vernoemen. Mijn vader heet Jan Ruyssenaars, mijn moeder Liesbeth van de Kerkhoff. Het is dus een samentrekking van beide achternamen. Jorg was het er meteen mee eens.”

Volledig scherm Jorg van den Broek, Marc van den Ingh, Mark Ruyssenaars en Kees Jeurissen (vlnr). © Arnold Otten