Gala van 'de Jan’: crossmotor en step tussen de limo's en sportwagens

Somerens burgemees­ter Blok tijdens verhoor in rechtbank: ‘Ik dacht dat we open, eerlijk en integer met elkaar omgingen’

DEN BOSCH/SOMEREN - Er is tegen haar gescholden. Er zijn uitingen gedaan die niet door de beugel kunnen en de inmiddels ontslagen wethouder Guido Schoolmeesters hield zich niet altijd aan gemaakte afspraken. Somerens burgemeester Dilia Blok was dinsdag tijdens haar verhoor in de Bossche rechtbank uiterst kritisch op de handelwijze van haar voormalige bestuurscollega.

25 mei