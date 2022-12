Geen treinen tussen Helmond en Horst-Sevenum na aanrijding

met video Geparkeer­de personenau­to in Helmond vliegt in brand: vermoede­lijk brandstich­ting

HELMOND - Een personenauto die geparkeerd stond aan de Molenstraat in Helmond, is dinsdagnacht rond 01.00 uur in brand gevlogen. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat het om brandstichting gaat.

30 november