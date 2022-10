Geldproblemen, gitaren en Helmond Sport komen zondagavond voorbij op Radio 1

Gezond­heids­beurs in Helmond treft doel: ‘Iedereen vindt hier wat hij of zij zoekt’

HELMOND - Of je nu komt voor een nieuwe sport, voorlichting over voeding of gewoon een gezellig praatje, het is allemaal te vinden op de beurs ‘Op je gezondheid’. Deze zondag opgezet door Kansrijk Mierlo-Hout en haar partners in wijkhuis De Geseldonk in Helmond.

3 oktober