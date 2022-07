Gemertse gynaecoloog verwekte in kliniek Elsendorp zelf drie donorkinderen

Iedereen kan zien waar de legendari­sche Jules de Corte woonde in Helenaveen: ‘Hij is het waard niet vergeten te worden’

HELENAVEEN - Eindelijk is een stukje geschiedenis zichtbaar gemaakt in Helenaveen. Bij het huis van de legendarische zanger en liedjesschrijver Jules de Corte (in 1996 overleden) is een herdenkingsbord geplaatst.

26 juni