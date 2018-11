Ger is al 40 jaar ringarts: ‘Als meer mensen boksen, is er minder agressie op straat’

Als Ger Bouten (72) met zijn vrouw langs een woonwagenkampje fietst in de zomer, wordt hij steevast in het voorbijgaan gegroet. En als hij tijdens de kermis in Helmond een terrasje pikt, zit zijn tafel in een mum van tijd vol. ,,Je wordt op handen gedragen in die wereld.” Met die wereld bedoelt Bouten de bokssport. Daar loopt hij volgende maand veertig jaar in rond. Als ringarts, ofwel de man die controleert of vechters fysiek in staat zijn om door te mogen tussen de touwen.