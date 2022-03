‘Geramd’ monumentaal poortgebouw in de Helmondse binnenstad wacht op herstel

Zorgperso­neel Savant ontspant met corona-voorstel­ling in Het Speelhuis: ‘Jullie zijn ware helden’

HELMOND - Met een exclusieve voorstelling in het Helmondse theater Het Speelhuis over corona werden de medewerkers van Savant Zorg maandag bedankt voor hun inzet tijdens de pandemie. Het werd een voorstelling met soms een lach en een traan, maar vooral veel herkenbare situaties. ,,Ik moest wel weer even terugdenken aan die zware tijd.”

