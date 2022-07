Gezocht: naam voor nieuw zwembad op De Braak in Helmond

Hongaarse arbeidsmi­grant door medereizi­gers achtergela­ten in Helmond: ‘Hij had drie kinderen en wilde naar huis’

HELMOND - Een Hongaarse arbeidsmigrant is deze week achtergelaten in Helmond door zijn medereizigers, toen zij op de weg terug waren naar hun eigen land. Dankzij een snelle crowdfundingsactie kon de man een dag later in een ander busje stappen.

24 juni