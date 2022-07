Hans van Willigenburg en Har Sanders in het oude Speelhuis; wie was er bij?

UIT DE OUDE DOOSHELMOND - De enorme tentdoekschildering van Har Sanders in het oude theater ’t Speelhuis in Helmond was een bezienswaardigheid. Op deze foto van eind jaren 70 wordt de kunstenaar geïnterviewd door Hans van Willigenburg. Waarschijnlijk voor een radio- of tv-programma van de KRO.

Heeft u herinneringen aan het programma? Was u bij de opnames of herkent u iemand in het publiek? Laat het ons weten via helmond@ed.nl.

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de beelden.

Poseren bij het orgel.

De mannen van het koor poseren in de Luciakerk voor het Vermeulen-orgel

Tien jaar was het grote orgel ergens opgeslagen. Tot ze rond 1975 in Mierlo besloten het weer op te bouwen. Nadat de Luciakerk van binnen opnieuw geschilderd was, ging pianomaker Van Gerven samen met vrijwilligers van het parochiekoor aan de slag.

Op de foto van Jozef van den Broek poseren de leden van het mannenkoor voor het in ere herstelde orgel van de gebroeders Vermeulen uit Weert. ,,Ik vermoed dat de foto gemaakt is toen het oude instrument opnieuw in gebruik genomen werd”, vertelt Cor Rooijackers, organist te Mierlo-Hout.

,,In maart 1988 werd ik organist in Mierlo en toen heb ik nog ongeveer vijf maanden aan dit instrument gespeeld. Het orgel was inmiddels 55 jaar oud en er zou heel veel aan gerepareerd moeten worden. Het is afgebroken en er kwam een ‘nieuw’ instrument van de firma Verschueren uit Heythuysen. Dat kwam uit Nijmegen via het bouwbureau van het bisdom naar Mierlo en functioneert nog altijd heel goed.”

Uitgestelde feestjes

Andere lezers vermoeden dat de foto is gemaakt in 1976 of 1977, bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van enkele koorleden. ,,Een aantal is er op dit moment nog steeds lid. Het oudste lid was er vorig jaar 70 jaar bij”, zegt voorzitter Marc van Gerven, tevens eigenaar van pianohandel Van Gerven.

,,Afgelopen februari waren er weer een paar (uitgestelde) jubilea te vieren, waaronder dat van mijn vader Harrie. Hij was 50 jaar lid”, aldus Magda Dreverman. ,,Gek genoeg staat hij niet op de foto. Wij hebben geen idee waarom niet, want hij was een trouw koorlid. Zittend, derde van links is Jan Coolen. Die was toen 25 jaar lid. Hij werd afgelopen februari nog gehuldigd wegens zijn 70-jarig lidmaatschap.”

Koster

Hans van Vlerken herkent zijn vader op de foto. ,,Helemaal links, Harrie van Vlerken. Hij is ook bijna twintig jaar fulltime koster geweest. Naast mijn vader staat Wim Jansen. Helemaal rechts met baard is Noud Teunissen.” Van Vlerken noemt verder de namen Wim van Bommel en Jan van de Ven.

Jan van Bussel noemt ook nog Jan Verhagen, Harrie Verhagen, Harrie van Neerven, Jan Vogels, Jan Gruithuizen en Frans Clement.