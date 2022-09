Hans Wiegel op de schietbaan in Helmond: wie weet daar iets over te vertellen?

Volgens de informatie van fotograaf Jozef van den Broek waren de heren bij de opening van een nieuwe schietbaan. Hij maakte deze foto’s in juni 1978.

Volledig scherm Hans Wiegel en burgemeester Jacques Geukers van Helmond bij de opening van de schietbaan van de politie, 12 juni 1978. © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe

Jozef van den Broek

Volledig scherm Hond melkkoe van de gemeente, protest, 9 mei 1979. © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe

‘Heel veel rumoer over 14 cent’

Hondenbelasting; altijd een dankbaar onderwerp voor gekibbel op een verjaardagsfeestje of een discussie bij de koffieautomaat op het werk. En van alle tijden.

Op een dinsdagavond in mei 1979 gingen zo’n vijftig baasjes en hun viervoeters in Helmond de straat op om te protesteren tegen de verhoging van de hondenbelasting. ‘Wel verhoging. Geen voorzieningen. Hondsbrutaal!’ en ‘Onze hond, melkkoe van de gemeente!’ was te lezen op spandoeken.

Quote Er is in de raad twee keer over gestemd en twee keer was een grote meerder­heid voor de verhoging wethouder De Roy

De actiegroep die demonstratie organiseerde bood wethouder De Roy (Financiën) een petitie en zo’n vijfhonderd handtekeningen aan. De hondenbezitters eisten dat de viervoetertaks niet meer verhoogd zou worden de komende jaren. Het liefst zagen ze ook dat de stijging van dat jaar ook zou worden teruggedraaid.

Dat gaat niet gebeuren, is te lezen in het Helmonds Dagblad van woensdag 9 mei 1979. ,,Er is in de raad twee keer over gestemd en twee keer was een grote meerderheid voor de verhoging”, zei de wethouder.

Ontevreden baasjes

Een maand eerder waren blijkbaar ook al duizend handtekening van ontevreden hondeneigenaren richting het gemeentebestuur gegaan. De wethouder was er niet van onder de indruk. De Roy begreep niet ‘dat over een verhoging van de hondenbelasting met 14 cent per week zoveel rumoer wordt gemaakt’, meldde het Helmonds Dagblad.

Inmiddels hebben steeds meer gemeenten de hondentaks geschrapt. In Helmond betaalt de eigenaar van een viervoeter nog altijd een bijdrage aan de gemeente. Zo nu en dan leidt dat weer tot discussie in de politiek.