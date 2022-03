Helmond deelt verkeerde cijfers en zorgt voor verwarring in de stad; winnaar GroenLinks wil niemand uitsluiten

Vluchte­ling Najid (16) uit Afghanis­tan woont nu in Helmond: ‘Ik ben zó dankbaar dat ik hier ben’

HELMOND - De 16-jarige oorlogsvluchteling Najid woont sinds anderhalve week in de opvang in Helmond. De Afghaanse tiener raakte alles kwijt, maar hij is dankbaar voor zijn bed aan de Mierloseweg. ,,In mijn vaderland leefde ik als een prins.”

12 maart