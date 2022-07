Helmond en Someren willen geen nieuwe ‘logistieke blokkendozen’: nauwelijks banen voor eigen inwoners

Kadogo groeide op in honger en wil anderen dat besparen: ‘Kindje daar is heel blij met boterham die jij hier weggooit’

HELMOND – Als kind groeide ze op in een arme, Keniaanse familie. Pas toen zij naar Nederland was verhuisd, merkte ze dat honger eigenlijk niet normaal is. Nu probeert Kadogo Nyawade de honger de wereld uit te helpen.

18 juli