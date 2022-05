Helmond gaat kijken of het meer vluchtelingen kan opnemen: onderzoek naar nood- en crisisopvang in de stad

HELMOND - Helmond gaat onderzoeken of het tijdelijk extra asielzoekers kan huisvesten in de stad. Ook gaat de gemeente, als onderdeel van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, kijken of er eventueel een crisisopvang kan worden gerealiseerd. Daarmee zou het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen worden ontlast.

Het is nog onzeker of Helmond daadwerkelijk nieuwe vluchtelingen gaat opnemen, maar het stadsbestuur gaat wel serieus de mogelijkheden tegen het licht houden. Vanuit het Rijk ligt er immers de vraag of regio’s meer asielzoekers kunnen onderbrengen op zogenaamde noodopvanglocaties. Het zou op die plekken gaan om een verblijf van een aantal maanden, zo laat de gemeente weten.

Quote Hiermee komt er wat lucht voor het aanmeldcen­trum in Ter Apel zodat daar ook weer sprake kan zijn van een humane opvang, en ze daar geen asielzoe­kers hoeven te laten slapen op stoelen of in de open lucht gemeente Helmond

Waar de asielzoekers zouden moeten verblijven, is nog onduidelijk. De panden waar nu vluchtelingen uit Oekraïne wonen, zijn daar in ieder geval níet voor in beeld. Op de Torenstraat (gebouw ORO), de Margrietlaan (Woonpartners), Mierloseweg (WoCom) en de Nachtegaallaan (Dr. Knippenbergcollege) kunnen in totaal maximaal 290 mensen worden geplaatst. Op dit moment verblijven er 144 Oekraïners. Nog eens 174 oorlogsvluchtelingen uit dat land wonen bij gastgezinnen in Helmond.

Net in Nederland

Binnen de Veiligheidsregio wordt er tegelijkertijd gekeken of er ook een crisisopvang kan worden verwezenlijkt in Zuidoost-Brabant. Ook Helmond kijkt daarom naar de opties binnen de gemeentegrenzen. Daarbij gaat het om asielzoekers die net in Nederland zijn gearriveerd. Zij zouden dan een week op de aangewezen locatie verblijven, onder beheer van de desbetreffende gemeente.

,,Hiermee komt er wat lucht voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zodat daar ook weer sprake kan zijn van een humane opvang en ze daar geen asielzoekers hoeven te laten slapen op stoelen of in de open lucht”, meldt Helmond. ,,Vanwege deze problematiek onderzoeken we de mogelijkheden voor extra opvang in onze stad, naast onze reeds bestaande tijdelijke COA-opvang van veertig alleenstaande, minderjarige vreemdelingen.”

Vanaf eind februari wonen er enkele tientallen jongeren in het pand van de taoïstische Tai Chi aan de Mierloseweg, de meesten van hen zijn afkomstig uit Syrië, Eritrea en Afghanistan.

Helmond zoekt woonruimte met corporaties

Helmond gaat eveneens de ‘mogelijkheden verkennen’ voor het vinden van woonruimte voor statushouders, die hun verblijfsvergunning dus hebben gekregen. De gemeente ligt op schema als het gaat om de taakstelling die vanuit Den Haag wordt opgelegd: 44 van de 53 statushouders zijn inmiddels geplaatst. Helmond werkt samen met wooncorporaties om ervoor te zorgen dat nog 29 statushouders een dak boven hun hoofd krijgen.