Helmond heeft minder schade door vuurwerk, onderzoek naar lokaal afsteekverbod gaat intussen gewoon door

Het gaat om schade aan gemeentelijke eigendommen en aan die van inwoners en ondernemers. Dit jaar zijn er vooral veel gemeentelijke afvalbakken vernield. De meeste schade is aangericht in de wijken Brouwhuis en Helmond-Noord.

Geen incidenten bij vuurwerkvrije zones

Dat is terug te zien in het totaal aantal meldingen van vuurwerkoverlast over heel 2022, dat neerkomt op 1942. Dat is fors minder dan in 2020 en 2021 (toen waren er respectievelijk 75 en 70 procent meer meldingen). De meeste meldingen van vuurwerkoverlast komen uit Helmond-Noord, Brandevoort en Brouwhuis en dateren van de periode september tot en met december.