Helmond krijgt miljoenen om kanaalzone bij Houtsdonk te veranderen van bedrijventerrein naar woonbuurt

UIT DE OUDE DOOS De Sint zet binnenkort weer voet aan land; wie was er in 1969 bij deze viering in Helmond?

HELMOND - Bij het kasteel in Helmond wordt al dagen keihard gewerkt om alles in gereedheid te brengen voor Sinterklaas en zijn Pieten. Zo’n 27.000 bezoekers worden er verwacht als vanaf 15 november de deuren open gaan. Ook op het plein is weer van alles te doen.

5 november