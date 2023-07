Helmond mag ook komende jaarwisseling vuurwerk afsteken: ‘Lokaal verbod is niet te handhaven’

Hoe sappig wil je het hebben: het druipt er vanaf bij glaskunst Emmy van de Grift

VEGHEL - Moet je nagaan: een sinaasappelboom doet er negen maanden over om een sinaasappel af te leveren. En wij mensen kauwen zo’n creatie van Moeder Natuur in een paar happen aan flarden. Glaskunstenaar Emmy van de Grift brengt in Veghel een kleurrijke ode aan dit stukje fruit.