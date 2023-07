Helmond moet invloed blijven uitoefenen op toekomst van Automotive Campus, de vraag is alleen nog hoe

Echtpaar in Brabant opgepakt: verdacht van voorberei­den aanslag en deelname IS-cel in Duitsland

Een 29-jarige man uit Kirgizië en zijn 31-jarige vrouw uit Tadzjikistan zijn donderdag aangehouden op verdenking van terrorisme. De man werd in Eindhoven gepakt, terwijl de vrouw is aangehouden in Breda. Ze worden ervan verdacht een aanslag te hebben voorbereid, aldus het Openbaar Ministerie. Tegelijk zijn zeven verdachten van dezelfde terreucel in Duitsland opgepakt.