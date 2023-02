Helmond Sport heeft na deadlineday nog beet: middenvelder (20) komt over van Standard Luik

Dit staat PSV de komende maanden op transferge­bied allemaal te wachten, Stewart kan aan de bak

Na het transfervuurwerk van deze winter trekken de rookwolken boven het Philips Stadion langzaam maar zeker op. PSV heeft de selectie weer rond, al zijn er nog vraagtekens over het niveau van een aantal spelers en de kern die zij vanaf nu onder trainer Ruud van Nistelrooij kunnen vormen. PSV verloor met Cody Gakpo en Noni Madueke veel dreiging en rendement en het is de vraag of Thorgan Hazard of de anderen dat kunnen opvangen.

14:12