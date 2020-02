Helmond Sport in diepe crisis door stadiondossier: voorzitter stapt op

Poll Keiebij­ters­stad, Kattegat of Keiestad: In Helmond mag carnaval geen naam hebben

20 februari HELMOND - Is het nou Keiebijtersstad, Kattegat of Keiestad? Helmond laat zich niet gemakkelijk omdopen tijdens de carnavalsperiode. ,,Er is hier nooit iemand opgestaan die zei: en zó gaan we het doen.”