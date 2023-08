Helmond Sport zit letterlijk stuk na teleurstellende seizoenstart: ‘Daar baal ik nog niet eens het meest van’

Alle grote PS­V-talenten langs de meetlat: wat komt er dit seizoen van hen terecht?

PSV begon ruim een maand geleden met meer dan tien jonge talenten in de gelederen aan het nieuwe seizoen. Zoals het eigenlijk altijd gaat, is het merendeel allang weer terug naar de opleiding. Inmiddels is alleen Isaac Babadi nog over bij de A-selectie, terwijl een paar beloften soms nog meetrainen. Wat is het perspectief van de andere hoogvliegers uit eigen kweek?