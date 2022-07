Helmond verwacht geleende drie ton aan Cacaofabriek terug te zien, maar VVD neemt er geen genoegen mee

HELMOND - Als de horeca in de Cacaofabriek weer gaat draaien zoals op het hoogtepunt in 2019, dan zijn Helmond en de beherende stichting dik tevreden. Maar wat als de omzet juist terug loopt? Is de gemeentelijke lening van drie ton dan ook te rechtvaardigen?