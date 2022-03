Helmond wil niet wéér de minste stemmen van het land, daarom wordt er gedanst bij de stemlokalen

Knullige overvaller tabakszaak Helmond handelde tergend langzaam, eigenares­se bleef achter met trauma

HELMOND - De man die begin januari een tabaksspeciaalzaak in Helmond overviel op klaarlichte dag is nog steeds niet gevonden. Dat bleek uit de uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond. De eigenaresse van de winkel hield een trauma over aan het incident.

9 maart