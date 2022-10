Helmond zet in op urban sports en bekijkt nieuwe entree kunsthal; bieb en Kunstkwartier willen niet samen

Nieuw: pop up store over voeding in Elzas Passage in Helmond

HELMOND - Schrijfblokjes gemaakt van appelafval, een zakje waardoor voedsel in de koelkast langer goed blijft en een prototype van een grote hogedrukmachine voor sapjes. Het is gedurende tien weken allemaal te zien in de Pop Up Store Food in de Elzaspassage.

24 september