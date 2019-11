Helmonder (57) krijgt hartinfarct na overval en moet eigen bruiloft in dezelfde week afblazen

In eerste instantie is het Helmondse stel nog strijdvaardig. Ze mogen maandagavond dan overvallen zijn door twee gewapende mannen: vrijdag zou er hoe dan ook worden getrouwd. Een paar uur later gaat er alsnog een streep door de bruiloft. De man (57), een hartpatiënt, heeft tijdens de overval een infarct opgelopen, mogelijk door de stress en de klappen die hij kreeg. Hij moet een bypass-operatie ondergaan. De gezondheidsrisico’s zijn volgens de artsen te groot om het huwelijk door te laten gaan.



Nog voordat dat bekend is, is er bij de bewoners aan de Paulus Potterlaan, die niet met hun naam in de krant willen, de dag na de overval al volop frustratie en schrik. Terwijl haar verloofde in ziekenhuis ligt, probeert de vrouw de huizes (58) te verwerken wat er maandagavond allemaal is gebeurd. Een half uur duurt de overval. Een half uur lang maakt de vrouw zich zorgen om haar verloofde, die al zeven hartinfarcten achter de rug had. „Ze hadden flink op hem ingeslagen en ik was bang dat hij het niet zou overleven. Hij riep nog naar die overvallers: ‘Bel 112, want ik krijg een hartinfarct.’ Maar daar reageerden ze niet op.”