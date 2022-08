Helmonder aangehouden voor brandstichting in eigen aanbouw

Voetballen en een springkus­sen­fes­ti­val: ‘Het belangrijk­ste is dat we veel lachende gezichtjes zien’

HELMOND - Ise Buijs (10) neemt plaats in het doel. Haar groepsgenootje Hannah gaat achter de bal staan. Met een aanloop schiet ze op goal. Ise steekt haar voet uit en zorgt ervoor dat de bal niet in het net komt. Bang om geraakt te worden is ze niet.

26 juli