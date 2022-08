Helmonders gaan wonen en werken in omgebouwde bestelbus: ‘Huur opgezegd, spullen verkocht’

Huisarts Leo Savelkouls gaat na 33 jaar met pensioen: ‘Mensen gaven mij een inkijkje in hun leven’

HELMOND - Nog ruim een maand is Leo Savelkouls huisarts in de praktijk aan de Leliestraat in Helmond, daarna gaat hij met pensioen. In totaal werkte hij ruim veertig jaar in de stad, waarvan 33 jaar als huisarts. ,,Ik ga de contacten missen.”

28 juli