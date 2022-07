Helmonders genieten bij ‘Gluren bij de buren’ optimaal van muziek en cabaret in eigen tuin

Militairen uit De Peel klaar om Poetins raketten neer te halen; onze jongens op missie in Slowakije

SLIAC - Twee maanden nu zijn honderdtwintig Nederlandse militairen uit Vredepeel vanwege de oorlog in Oekraïne op missie in Slowakije. Over een paar weken staat daar de aflossing van de wacht voor de deur. Die militairen komen in een gespreid bedje, zegt commandant Patrick Wekking uit Helmond. Het ED ging op bezoek.

