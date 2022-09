Helmonds autobedrijf is grote hit op TikTok, BN'ers en influencers zijn fan

Inwoners Beek en Donk zitten nog vol vragen over de komst van de vluchtelin­gen­ka­ra­vaan

BEEK EN DONK - Maximaal 115 vluchtelingen strijken er medio september in Beek en Donk neer. Omwonenden zitten vol vragen over het kortstondige verblijf in Muziekcentrum ’t Anker.

8 september