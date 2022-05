Helmonds koor op reis met de EHAD-bus, wie was er bij?

Poseren tegen een van de markante EHAD-bussen uit die tijd. Dan doen deze jongens en meisjes op een foto uit 1973. Het zou gaan om leden van het Stedelijk Helmonds Concertkoor. Die hadden een concertreis, volgens het bijschrift van fotograaf Jozef van den Broek.

Wie herkent zichzelf of iemand anders op deze foto? Wie weet waar de reis naartoe ging of heeft andere herinneringen aan dit koor? Laat het ons weten.

Jozef van den Broek

Volledig scherm Jan Visser tussen de restaurant-eigenaren of kroegbazen, zoals hij hen zelf noemt. © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe

JAN VISSER ZAMELDE GELD IN VOOR ZIJN HERTENKAMP

Een meneer houdt een briefje vast bij een marktkraam. Wie is hij en bij welke gelegenheid gebeurde dit? Veel lezers wisten ons te melden dat het hier om Jan Visser gaat. Een naam die in Helmond voortleeft. Er is immers een museum naar hem vernoemd.

Gonny Croes-Gruijters was een van de mensen die Jan Visser herkende. ,,Hij zamelde voortdurend geld in voor het onderhoud en het in stand houden van zijn hertenkamp in de Warande. Dat zal hier ook het geval zijn geweest. Verder verzamelde hij oude landbouwwerktuigen die de basis waren voor het in 1981 geopende Jan Vissermuseum. Mijn vader, Noud Gruijters, was een goede vriend van Jan Visser en een van de oprichters.”

Barbecue

Het ging hier inderdaad om een geldinzameling, aldus Maarten Koolen. Hij is de huidige voorzitter van de Stichting Dierenparken Helmond. Daar valt het park in de Warande ook onder, dat een tijd de naam Jan Visser Dierenpark had. ,,De foto is gemaakt op 5 april 1974", aldus Koolen. ,,In de binnenstad van Helmond werd een barbecue georganiseerd door vijf restaurant-directeuren. De opbrengst ging naar het hertenkamp.”

Koolen weet wie er verder op de foto staan. En ook Willem van der Velden komt met een aantal namen. De man links naast Jan Visser is Ben Nieland van Hotel West-Ende. Recht naast hem staat Ton van den Heuvel, eigenaar van Hotel St. Lambert. En helemaal rechts, met de mooie bakkebaarden, dat is Theo Biljardt van restaurant De Brug.

De Hoefslag

,,De twee andere restauranteigenaren die niet op deze foto staan, maar wel meededen, zijn J. de Sain van De Hoefslag (in de Warande) en F. Koolen van De Beurs op de Markt”, vult Koolen aan. Hij stuurde een foto uit een boek dat werd uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Stichting Vrienden van het Hertenkamp en Vogelpark.

Lees onder de foto over het damhert waarmee alles begon

Volledig scherm De heren Koolen, Nieland, Visser, Van de Heuvel, De Sain en Biljardt bij de barbecue. © Maarten Koolen

Jan Visser heeft het zelf overigens over ‘de kroegbazen van Helmond’, zoals op het briefje is te lezen. Hoe hij ooit begon met zijn hertenkamp, is een heel verhaal. Een zekere Peter de Louw kreeg in 1937 een damhert cadeau en wist niet wat te beginnen met dat beest: de Louw woonde namelijk in een bejaardenhuis in Asten. Hij schonk het hert aan zijn geboorteplaats Helmond. Daar kreeg het een plekje in de tuin van de toenmalige theeschenkerij De Kluis, waar nu restaurant De Warande is.

Natuurliefhebber Jan Visser wandelde regelmatig in het park en stoorde zich er aan dat het damhert daar alleen stond. Zijn inspanningen leidden er uiteindelijk toe dat er een heus hertenkamp kwam.