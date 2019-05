Helmonds restaurant Loro Blonyo serveert zeldzame vrucht van twaalf kilo

HELMOND - Indonesisch restaurant Loro Blonyo in Helmond heeft deze week iets zeldzaams op het menu staan: verse nangka. De vrucht is erg lastig verkrijgbaar: die moet speciaal geïmporteerd worden.

De nangka weegt twaalf kilo en wordt verwerkt in desserts. „Het is eigenlijk maar een klein exemplaar”, vertelt eigenaresse Tri Susilah. „Een nangka kan wel veertig kilo worden.” De vrucht is in Aziatische landen uiterst gangbaar, maar in Europa lastig vers te verkrijgen. „Je kunt ze wel krijgen in blik, maar dan smaakt die minder lekker.”

Rijpen duurt maanden

De nangka wordt ook wel jackfruit genoemd. In onrijpe vorm is het vruchtvlees geschikt voor stoofgerechten of als vleesvervanger. In rijpe vorm - dat duurt maanden - smaakt de vrucht friszoet, een beetje vergelijkbaar met mango. Het exemplaar dat Susilah op de kop heeft getikt, is al aardig rijp, merkte ze donderdagochtend bij het doorsnijden ervan. „Ik wacht nog een paar dagen en dan maak ik er toetjes met ijs van.”





Volledig scherm Tri Susilah van restaurant Loro Blonyo in Helmond heeft een nangka ofwel jackfruit op de kop weten te tikken. © Frans van Wessel De nangka van Loro Blonyo is geïmporteerd vanuit Thailand. De vaste groenteleverancier van het restaurant heeft zich ‘in allerlei bochten moeten wringen’, vertelt Frans van Wessel, de man van Susilah. „Ik weet niet hoe vaak in Helmond een verse nangka is aangekomen. Het zullen er niet veel zijn. Dit is natuurlijk grappig. Wij zeggen alles vers te willen maken, dus moeten we dat ook met nangka doen. Ik ben benieuwd hoe onze gasten erop reageren.”

‘Niets speciaals’

Voor kokkin Susilah is de nangka overigens niets speciaals. „Als kind in Indonesië at ik niets anders. We hadden geen koeien. Ik belde net mijn moeder en die zei: ik heb er nog een paar in de voortuin liggen. Neem die maar mee als je de volgende keer op bezoek komt.”