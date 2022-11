Helmonds zilver met een verhaal voor het gilde in Strijp

Henri van Hout, wijkadviseur in Helmond-Oost en scheidend gildekoning in Strijp

Ruim vijftig jaar is Van Hout (63) bij het Sint-Catharinagilde Strijp in zijn woonplaats Eindhoven. In 2018 werd hij er koning. Door corona heeft hij die titel langer mogen dragen dan de gebruikelijke twee jaar. Het zilveren schild dat de scheidend koning voor zijn gilde heeft laten maken is heel Helmonds, vertelt een verhaal en schetst een tijdsbeeld. ,,Ze vinden het heel mooi ja, ook al is het zo Helmonds. Ik ben van Helmond en het stadsdeel Oost gaan houden. Ik ben trots op mijn werk en op het gilde. Dat komt allemaal terug in dit schild”, zegt Van Hout.