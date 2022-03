Helmondse kermis op dag één al overspoeld door heel veel volk: ‘Die Reactor! Whooooooo, echt eng’

Er valt veel te kiezen in Helmond, maar de verschil­len zijn klein: de een wil meer geld voor cultuur, de ander voor de wijken

HELMOND - Helmond moet blijven bouwen, kinderen mogen niet opgroeien in armoede, cultuur is belangrijk. Er zijn tussen de veertien partijen die in Helmond meedoen aan de raadsverkiezing, meer overeenkomsten dan verschillen. Dat bleek woensdag in het grote debat van Dit is Helmond en de gemeente.

