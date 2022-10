Helmondse klimaatburgemeester maakt je enthousiast over groen op kleine schaal

Beroving met vuurwapen in Helmond, vier verdachten aangehou­den

HELMOND - Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag met een vuurwapen beroofd op de Generaal Pattonstraat in Helmond. Zijn telefoon en geld werden meegenomen. De politie viel later een huis binnen en hield vier verdachten aan.

10:11