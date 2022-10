Helmondse ondernemers houden deuren dicht tegen kou, maar klanten krijgen warm welkom

Versleten sluizen in Helmonds kanaal worden toch niet vervangen, want het staal is veel te duur

HELMOND - De versleten sluizen 8 en 9 in de Zuid-Willemsvaart worden na jaren van voorbereiding toch niet vervangen. Nu de prijs van staal tot extreme hoogte is gestegen, is het veel te duur. Helmond heeft het project stilgelegd.

