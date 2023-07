Helmondse oppas verantwoordelijk voor dood van meisje (7 maanden): 6 jaar de cel in

Nog geen besluit over Astens huisves­tings­plan 94 arbeidsmi­gran­ten: ‘Er zijn te veel onzekerhe­den’

ASTEN - Wel of geen huisvesting voor 94 arbeidsmigranten aan de Waardjesweg in Heusden? Met acht stemmen voor en acht tegen bleef een beslissing in de Astense politiek uit. Volgende week vergadert de raad verder.