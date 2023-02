Helmondse scouting de dupe van diefstal drie aanhangwagens: ‘Ze worden vaker uitgeleend, nu bleven ze wel erg lang weg’

Column Verbijs­terd kwam hij terug, inderdaad duidelijk een Schneuer

Door wat verbouwingswerk moest er bij mij thuis het een en ander van zijn plek. Vier monteurs namen de gang van zaken voor een paar dagen over. Van alles moest in dozen, plastic over de meubels. Nog steeds ben ik wat kwijt. Te goed opgeborgen in dozen die nog ergens dicht staan en allang geopend hadden moeten worden.