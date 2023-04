Helmondse studenten Gijs en Lars rijden helemaal naar West-Afrika voor stage: ‘Dat we nauwelijks Frans spreken is ‘pas de problème’’

HELMOND - Met de auto helemaal naar Gambia en Senegal rijden om er stage te gaan lopen. Gijs Ermens en Lars Peeters, twee 20-jarige studenten van het Helmondse ROC Ter AA, gingen dit avontuur aan in het kader van Go for Africa.